أنباء عن لقاء بين السراج وقائد القيادة العسكرية الأمريكية بإفريقيا في تونس

المتوسط:

ترددت أنباء عن اعتزام فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني، لقاء الجنرال توماس والدهاوزر قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا، في تونس اليوم .

يذكر أن “جورج دبليو بوش” الرئيس الأمريكي الأسبق، قد أعلن في 6 فبراير 2007م عن إنشاء قيادة جديدة تخص إفريقيا، ولقد تَمَّ إطلاق قيادة “الأفريكوم” رسميًّا في الأول من أكتوبر 2007م، وكانت تُسَيَّر وقتئذ تحت القيادة الأمريكية لأوربا “الأوكوم”، لتصبح مستقلة بذاتها ابتداء من أوّل أكتوبر 2008م (1) ، وحتى ذلك الحين، كانت القوات الأمريكية في الخارج تخضع لخمس قيادات مختلفة، حسب المناطق الواجب تغطيتها في العالم، وكانت تتقاسم المسؤولية عن إفريقيا ثلاث قيادات إقليمية: القيادة المركزية “السنتكوم”، قيادة المحيط الهادي “الباكوم”، وقيادة أوربا “الأوكوم”.

