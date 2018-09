المتوسط:

أكد السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر،” إن بريطانيا ترحب بالجهود المُشتركة في مجلس الأمن لفـرض العـقـوبات الـدولية على ابراهيم الجضران”.

وأوضح السفير البريطاني لدى ليبيا، خلال تغريدة له عبر تويتر،” أنه ستتم مُحاسبة كل من يُهدد أمن واستقرار ليبيا “.

والجدير بالذكر أن السفير البريطاني السابق لدى ليبيا بيتر ميليت قد أعلن ترحيبه بقرار بفرض العقوبات الدولية على ابراهيم الجضران.

