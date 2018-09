المتوسط:

أعلنت البعثة الأممية في ليبيا عن بدء الاجتماع الفني بالترتيبات الأمنية في طرابلس بحضور نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني وليامز ووزير الداخلية بحكومة الوفاق عبد السلام عاشور.

وأضافت البعثة، خلال بيان لها اليوم الخميس،” إن الاجتماع ضم أيضا كلا من عبد الرحمن الطويل ومحمد حداد وأسامة الجويلي ومحمد زين وحسين عبد الله وقادة عسكريين آخرين”.

وكانت البعثة الأممية قد عقدت عدة اجتماعات للترتيبات الأمنية بعد عقد اتفاق على وقف إطلاق النار بعد اشتباكات مسلحة في طرابلس

The post البعثة الأممية: بدء الاجتماع الفني للترتيبات الأمنية في طرابلس بحضور قادة عسكريين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية