المتوسط:

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة-سهل الجفارة عن وصول المياه تدريجيا إلى طرابلس اليوم الخميس.

وقال الجهاز، على صفحته بموقع الفيسبوك، ” أن الوضع التشغيلي تحسن، ومن المتوقع وصول المياه تدريجياُ إلى طرابلس اليوم مساءاً”.

وكان جهاز النهر الصناعي قد أعلن أمس عن عودة المياه إلى طرابلس تدريجيا يوم الجمعة القادم بعد إجراء عدة إصلاحات نتيجة الاشتباكات الأخيرة.

