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العامة للكهرباء تعيد الخدمة لمناطق تضررت بالإشتباكات في طرابلس

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أنهت الكوادر الفنية للشركة العامة للكهرباء عدداً من أعمال الصيانة بعدة مناطق شهدت شهدت الإشتباكات المسلحة مؤخراَ .

وبحسب بيان صادر عن الشركة ، نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل “فيسبوك” فإن دائرة توزيع عين زارة جهزت عدداً كبيراً من الأعمدة والأسلاك الكهربائية لغايات تركيبها بدلاً عن التي تضررت جراء الإشتباكات في طرابلس .

وأضافت أنه تم صيانة كابل الضغط العالي خلف محطة 30 اليرموك ، والذي من شانه إعادة التيار الى المناطق التي فُصل عنها.

كما استبدل العاملون بالفريق التابعه لدائرة مشروعات توزيع سوق الجمعة استبدال وصيانة كابل ضغط عالي بمحطة اليرموك 1 ، وإعادة التيار للمنطاق السكنية الواقعة خلف معسكر اليرموك بعد انقطاعه أكثر من 10 أيام.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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