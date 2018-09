المتوسط:

أعلن فتحي المريمي المستشارالإعلامي لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، توافد النواب إلى مقر المجلس منذ ساعة، لافتاً إلى حضور عدد لا بأس به إلى الآن.

وقال المريمي، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن بنود جدول أعمال الجلسة، ستتضمن مناقشة كافة الملفات السياسية على الساحة الليبية، إلى جانب الملف الاقتصادي وما طرأ عليه من مستجدات.

The post مجلس النواب يبدأ انعقاده والإصلاح الاقتصادي والسياسي على رأس الملفات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية