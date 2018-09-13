العتيري: لقيام الدولة يجب تفكيك المليشيات المستحدثه بعد الـ2011 وإجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية

ليبيا – قال ىمر كتيبة أبو بكر الصديق سابقاً العقيد العجمي العتيري أمس الأربعاء أنه لا يمكن قيام الدولة إلا عن طريق عدة أمور أولها العمل على إصدار قرار أممي حازم بنزع السلاح وتفكيك المليشيات والمسميات المستحدثه من بعد عام 2011 بكل مسمياتها.

العتيري أكد في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك” على ضرورة إعادة هيكلة القوات المسلحة في كل المناطق وتطبيق قانون التقعد مع إلزام القوات المسلحة تحت رقابة وأوامر السلطة المدنية التى سيتم انتخابها.

وأضاف أنه من الضروري إعادة هيكلة وتفعيل الأجهزة الامنية السابقة والإهتمام بها من قبل السلطة المدنية التى سيتم انتخابها ، مشدداً على إجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية مباشرة بعد حل المليشيات وجمع السلاح.

ودعا العقيد العتيري إلى عدم إستتناء أي مواطن يملك الكفاءة لترشيح نفسه للبرلمان أو الرئاسة مالم يكن يحمل جنسية أجنبية أو مشترك في عمل ميليشاوي ألحق ضرراً بالدولة أو الأفراد.

العقيد العتيري طالب الإستعانة بقوات من الاتحاد الأفريقي لجمع السلاح وإحلال السلام إلى حين تولي الأجهزة الأمنية مهامها كاملة ، قائلاً :”أما غير هدا هو ضحك على المواطن وسرقة مقدراته”.

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