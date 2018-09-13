مدير أمن أجدابيا يتفقد الحدود الإدارية للمديرية

أجدابيا 13 سبتمبر 2018 (وال)- قام مدير أمن أجدابيا العميد سالم ماضي الخميس، بجولة تفقدية للحدود الإدارية للمديرية، لمتابعة سير تأمين المدينة .

هذا ويأتي جولة مدير أمن أجدابيا بصفته رئيس الدائرة الأمنية الرابعة، ضمن استعدادات بلدية أجخره لاحتضان ملتقى القبائل الليبية برعاية المجلس الأعلى لقبيلة الزوية، وتفقد الحدود الإدارية لمديرية أمن أجدابيا، بناء على قرار معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، بضرورة وضع حدود جديدة للمديرية .

وعقد مدير أمن أجدابيا العميد سالم ماضي عقب الجولة؛ اجتماعاً ضم مدير أمن مديرية أوجلة أجخره العميد عثمان عبد السلام، لبحث إجراءات تأمين ملتقى مشايخ ليبيا الذي سيعقد في منطقة أجخره خلال الأيام القليلة المقبلة . (وال- أجدابيا) ر ع / ر ت

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