جهاز النهر الصناعي: الجمعة موعد وصول المياه لمدينة طرابلس

أعلن جهاز النهر الصناعي عن زيادة عدد الآبار العاملة بحقول آبار مياه الحساونة ورفع الانتاج وفتح صمامات التحكم بموقع الشويرف ليتم تعبئة المسار الأوسط إلى خزان السائح.

وتوقع مدير المكتب الاعلامي بالجهاز توفيق الشويهدي في اتصال مع ” الاقتصادية ” ان يبدأ وصول المياه التدريجي لمدينة طرابلس يوم الجمعة القادم مضيفاً ما لم يحدث أي ظرف طارئ غير متوقع.

واضاف ان سبب تأخر عودة المياه إلى مدينة طرابلس بعد ان تم تحديد الاثنين الماضي لعودة المياه يعود إلى تذبذب التيار الكهربائي الواصل للمنظومة وأيضاً تعذر وصول الكوادر الفنية لحجرة التحكم الرئيسية بموقع الجهاز بطريق وادي الربيع المغلق بسبب الاشتباكات المسلحة.

وقال ايضا للاسف تعرضت بعض الفرق الفنية للتشغيل والصيانة إلى رماية بالذخيرة الحية أثناء قيامها بعمله الروتيني على البئر 411 والذي يعتبر احد الابار العاملة مضيفا الحادثة تسببت في خسارة محول الكهرباء الخاص بالبئر.

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