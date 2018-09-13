القبض على تاجري مخدرات ومسكرات في “بنينا”

ضبطت وحدة التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي شخصين قاما بالإتجار بالمواد المخدرة والمسكرة بمنطقة بنينا .

وقال مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن بنغازي ، في بيان له على صفحته الرسمية بموقع التواصل “فيسبوك” ، أن المدعو ” ص.ص” و ” أ.ح” ضبطا وهو يقومان بالإتجار بالحشيش والمواد المسكرة داخل أحد أكشاك “بنينا” .

وأفاد المكتب أنه تم ضبط 16 زجاجة خمرة وسلاح ” كلاشن كوف ” بحوزة المتهم الثاني، وكمية من الحشيش بحوزة المتهم الأول، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ، تمهيداً لإحالتهم الى القضاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا