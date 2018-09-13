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القبض على تاجري مخدرات ومسكرات في “بنينا”

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

ضبطت وحدة التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي شخصين قاما بالإتجار بالمواد المخدرة والمسكرة بمنطقة بنينا .

وقال مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن بنغازي ، في بيان له على صفحته الرسمية بموقع التواصل “فيسبوك” ، أن المدعو ” ص.ص” و ” أ.ح” ضبطا وهو يقومان بالإتجار بالحشيش والمواد المسكرة داخل أحد أكشاك “بنينا” .

وأفاد المكتب أنه تم ضبط 16 زجاجة خمرة وسلاح ” كلاشن كوف ” بحوزة المتهم الثاني، وكمية من الحشيش بحوزة المتهم الأول، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ، تمهيداً لإحالتهم الى القضاء.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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