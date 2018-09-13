صنع الله: التفجير الإرهابي الذي طال مقر مؤسسة النفط لم يسبب أي خسائر في الإنتاج

ليبيا – أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الأربعاء إستمرارها في إدارة عملياتها في كافة أرجاء البلاد بشكل طبيعي دون أي خسائر في الإنتاج ، مطمئنةً المواطنين بأنها قامت بتطبيق خطط الطوارئ للتعامل مع الأزمة بما يَضمن تواصل الانتاج وسير العمليات اليومية بصورة اعتيادية.

المؤسسة شددت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه على أن الهجوم الغادر الذي إستهداف مقرها بالعاصمة طرابلس لم ولن يضعف من معنويات موظفي المؤسسة الذي يعتبرون فخراً لليبيا.

وأضافت أن منظومات الميزانيات والإيرادات التابعة للإدارة العامة للمالية مؤمنة ، مشيرةً إلى أن البيانات المتعلقة بأنشطة المؤسسة من استكشاف وإنتاج وتكرير وتصنيع وتسويق لم تتعرض أي ملفات حساسة للتلف أو الخسارة إثر الهجوم لاحتفاظ المؤسسة بنسخ احتياطية من بياناتها الالكترونية.

ومن جانبه، علق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله على الأحداث الأخيرة قائلاً: ” لم يتسبب هذا الهجوم في خسارة في الانتاج إلا أنّه قد أدّى إلى إراقة دماء ليبية وإلى استشهاد وجرح زملاء لنا بالمؤسسة ويجب ادانة مرتكبي هذا العمل الإرهابي دوليا ونحن نقف على حافة الهاوية وعلينا أن نختار إما أن نتوحّد كدولة أو أن ننغمس أكثر في الفوضى.”

وتابع صنع الله قائلاً : ” إن دل هذا الهجوم الإرهابي على مقر المؤسسة على شيء فإنما يدلّ على ضعف وهشاشة الترتيبات الأمنية في البلاد حيث أن الفراغ الأمني الحالي يفسح المجال للمنظمات الإرهابية للتواجد داخل البلاد”.

صنع الله أكد على أن الأحداث الأخيرة جنوب طرابلس والاعتداء الغاشم على خليج سرت أكبر دليل على عواقب عدم وجود جهاز أمني شرعي فاعل وحكومة موحدة في البلاد ، لافتاً إلى أنه من الصعب أن يبقى الوضع على ما هو عليه الآن وإلا فلن تتمكن المؤسسة من حماية مستقبل الليبيين وأبنائهم.

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