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معيتيق يبحث انجازات لجنة الطوارئ مع نواب طرابلس الكبرى

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

ناقش نواب عن طرابلس الكبرى إنجازات لجنة الطوارئ والأزمة في مناطق الإشتباكات ، خلال فترة النزاع في طرابلس ، والفترة التي تلتها .

جاء ذلك خلال اجتماع عقده النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق ، اليوم الخميس ، وحضره نواب عن طرابلس الكبرى ، أعربوا فيه عن دعمهم الكامل لكافة منجزات اللجنة .

وناقش المجتمعون توفير مادة الدقيق، وآلية إلزام المخابز بتحديد سعر بيع الخبز المعلن عنه من قبل وزارة الإقتصاد.

كما تطرق الاجتماع إلى العديد من القضايا المتعلقة بالنازحين ، بالتنسيق مع الجهات المعنية ، ووصول مياه النهر الصناعي إلى طرابلس.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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