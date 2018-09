100 شركة مصرية تشارك في معرض صنع في مصر داخل بنغازي

المتوسط:

أعلن المتحدث باسم مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي محمد بن غزي؛ عن قرب تنظيم معرض “صنع في مصر” فى دورته الأولى بالمدينة في الأيام المقبلة.

وقال بن غزي في تصريحات صحفية، إن الهدف من تنظيم هذا المعرض، هو إحداث عملية التكامل وتعميق الصناعة المصرية بمدينة بنغازي، مضيفا، أن قرابة 100 شركة مصرية ستشارك في المعرض الذي سيساهم في إعادة فتح السوق الليبية أمام كافة المنتجات المصرية؛ حسب قوله.

