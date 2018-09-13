لجنة طوارئ الرئاسي تطمئن المواطنين بوجود مادة الوقود

طمأنت لجنة الطوارئ والأزمة المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي المواطنين بتوفر الوقود بجميع مستودعات شركة البريقة لتسويق النفط وافادت بأن عملية توزيعه تتم بشكل منظم وإعتيادي على كافة المناطق والمدن والقرى الليبية.

وطالبت اللجنة في بيان تلقت الاقتصادية نسخة منه المواطنين بضرورة تعاونهم بمزيد من الوعي ونبذ كافة مظاهر الفوضى وعدم الاستماع إلى الإشاعات والأخبار الكاذبة المثيرة للفتنة الهادفة إلى حدوث إرباك للمشهد العام.

ودعت اللجنة الطوارئ والأزمة المواطنين إلى ضرورة التحلي بروح التعاون والمسؤولية والمساهمة في استتباب الاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون.

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