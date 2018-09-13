الكهرباء: أتممنا صيانة دائرة “الهضبة 1” لأهميتها

أفاد مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد التكوري، الخميس، أن فرق الصيانة بالشركة انتهت من إصلاح دائرة “الهضبة رقم 1” الكهربائية الواقعة جنوب طرابلس.

وأضاف التكوري، في تصريح للرائد، أن فرق الصيانة باشرت بإصلاح الدائرة المذكورة؛ لأهميتها، فهي دائرة رئيسية تتولى نقل الطاقة إلى الوحدات الأخرى، بالإضافة إلى ربطها المنطقة الغربية بالوسطى، مؤكدا أن العمل مستمر لإصلاح بقية الدوائر المتضررة.

وعن حالة الكهرباء في الجنوب، أكد التكوري أن التيار الكهربائي في المنطقة مستقر، ما لم تُصَب دوائر المنطقة الغربية المغذية لمحطات الجنوب.

يذكر أن الشركة العامة للكهرباء أعلنت، الثلاثاء، إصابة دائرة “جنوب الهضبة”، وأخلت مسؤوليتها من حدوث انهيار للشبكة إذا ما أصيبت دوائر أخرى.

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