انتهاء أعمال صيانة شبكات الكهرباء بمناطق اشتباكات طرابلس

أنهت الكوادر الفنية للشركة العامة للكهرباء عدداً من أعمال الصيانة بعدة مناطق شهدت الاشتباكات المسلحة مؤخراَ.

وبحسب بيان صادر عن الشركة، نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل “فيس بوك” فإن دائرة توزيع عين زارة جهزت عدداً كبيراً من الأعمدة والأسلاك الكهربائية لغايات تركيبها بدلاً عن التي تضررت جراء الاشتباكات في طرابلس.

وأضافت الشركة أنه تم صيانة كابل الضغط العالي خلف محطة 30 اليرموك، والذي من شانه إعادة التيار الى المناطق التي فُصل عنها.

هذا وقام العاملون بالفريق التابعة لدائرة مشروعات توزيع سوق الجمعة باستبدال وصيانة كابل ضغط عالي بمحطة اليرموك 1، وإعادة التيار للمناطق السكنية الواقعة خلف معسكر اليرموك بعد انقطاعه أكثر من 10 أيام.

