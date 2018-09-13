الرئاسي يشكل لجنة للمراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار بطرابلس

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، تشكيل “لجنة المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار” بين الأطراف المتنازعة في العاصمة طرابلس، برئاسة آمر مركز العمليات المشتركة طرابلس الكبرى.

ووفقا للقرار الصادر أمس الأربعاء، فإن اللجنة ستضم في عضويتها كلًا من: مدير أمن طرابلس، ومدير أمن قصر بن غشير، ومندوب عن وزارة الحكم المحلي، ومندوب عن جهاز المخابرات الليبية، ومندوب عن جهاز المباحث العامة، ومندوب عن إدارة الاستخبارات العسكرية.

وتتولى اللجنة، الإشراف على الامتثال لوقف إطلاق النار، وتشكيل فرق لمراقبة التحقق من وقف إطلاق النار والتنسيق بينها، والفصل في الانتهاكات التي يتم الإبلاغ عنها والتوسط لحل النزاعات وتيسير تسوية المنازعات التي يتعذر حلها محليًا من قبل فرق المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار، إضافة إلى تقديم المشورة للقائد الأعلى للقوات المسلحة ورفع التقارير كلما دعت الحاجة.

ونصت المادة الثالثة من القرار، منح اللجنة حقّ الاستعانة بمن تراه مناسبًا لتسهيل القيام بمهامها ولها أن تستعين بخبراء من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وطلب المجلس الرئاسي في قراره، من اللجنة العمل على تخصيص أرقام هاتفية معلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة لتسهيل التواصل معها من قبل الجهات العامة والمواطنين للإبلاغ عن أي خروقات لوقف إطلاق النار، مشددا على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، داعيا الجهات المختصة تنفيذه.

وعُقد أمس الأربعاء الاجتماع الخاص بالترتيبات الأمنية في طرابلس، بحضور الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، وعدد من القادة العسكريين من مختلف مناطق غرب ليبيا.

وقد أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، خلال مؤتمر صحفي عقده بعد الاجتماع، عن الاتفاق على لجنة ترتيبات أمنية جديدة وتحديد مكوناتها ومهامها المستعجلة، مؤكدا أن هذه اللجنة ستقوم بوضع ترتيبات أمنية جديدة.

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