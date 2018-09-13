بنغازي تستضيف مؤتمر “السلم الأهلي وسيادة القانون” أكتوبر المقبل

بحث عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار مع منظمة ميثاق للمصالحة والسلم الأهلي، التحضيرات للمؤتمر المزمع عقده خلال شهر أكتوبر القادم، تحت شعار (السلم الأهلي وسيادة القانون ).

وبين قسم الإعلام في بلدية بنغازي، أن اللقاء الذي عقد اليوم الخميس، شمل مناقشة أهداف المؤتمر التي تتضمن التمسك بمبدأ إقرار الجميع بنبذ العنف وتهديد السلم الاجتماعي.

وتشمل هذه البنود أيضاً، إنهاء مظاهر انتشار السلاح ورفع الغطاء الاجتماعي عن الخارجين عن القانون، ووضع الضوابط الاجتماعية والأمنية لعودة مهاجرين مدينة بنغازي في الداخل والخارج بتنسيق مع الجهات المختصة وأولياء الدم، وكذلك تفعيل دور مجالس الحكماء والأحياء في نشر ثقافة التسامح ونبذ العنف، إلى جانب أهمية دور الإعلام والمنابر فى السلم الأهلي.

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