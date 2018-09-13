مجلس جامعة الدول العربية يصدر بيان بشأن الأموال والأصول الليبية المجمدة في بريطانيا

اصدر مجلس جامعة الدول العربية المنعقد في دورته العادية ( 150 ) الثلاثاء الحادي عشر من سبتمبر الجاري بيانا بشأن الأموال والأصول الليبية المجمدة في بريطانيا جاء فيه:

-إن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية (150) يعرب عن رفضه القاطع لاعتزام مجلس العموم البريطاني التصويت على قانون يقضي بالاستفادة من الأرصدة الليبية المجمدة في بريطانيا لتعويض هجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي الذي يُتهم النظام السابق في ليبيا بدعمه في ثمانينات القرن الماضي.

-وإذ يعبر المجلس عن إدانته لأي تشريع أو إجراء يتخذ في هذا الاتجاه باعتبار أن المساس بالأموال الليبية المجمدة يعد اعتداءاً على السيادة الليبية وعلى قرارات الأمم المتحدة الصادرة بالخصوص ومنها قرار مجلس الأمن رقم (1973/2011)، يؤكد وقوفه مع دولة ليبيا ويدعم حقها في اللجوء لكل الطرق القانونية والدبلوماسية ، حمايةً لأموالها وأصولها المجمدة.

-يدعو المجلس الحكومة البريطانية إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة بالخصوص خاصة أن ملف علاقة النظام السابق في ليبيا بالجيش الجمهوري الإيرلندي قد تمت تسويته بين حكومتي البلدين ، وتعاونت ليبيا في حينه مع الحكومة البريطانية لإنهاء هذا الملف ، وباشر البلدان علاقات طبيعية بعد سنوات من القطيعة.

-وإذ يجدد المجلس رفضه وإدانته لهذه الخطوة المخالفة للقانون الدولي ، يحذر من أن تكون سابقةً قد يستند عليها آخرون مستقبلاً للمساس بأموال دول أخرى.

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