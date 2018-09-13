السراج لصحيفة إيطالية: تهديدات حفتر لطرابلس تصرف غير مسؤول

وصف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، تهديدات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بـ”تحرير” العاصمة طرابلس بـ”التصرف غير المسؤول”.

وذكّر السراج، في مقابلة أجرتها معه صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، حفتر بالاتفاقيات التي توصلا إليها الطرفين في باريس واعتمدت العمل معاً من أجل أهداف مشتركة ورفضت المبادرات الأحادية، مشددا على ضرورة تفضيل الحوار، وأن أي انتهاك لهذه الاتفاقيات سيكون ضاراً للجميع.

وقال السراج، إنه من الواضح أن التصريحات الحربية الأخيرة لحفتر تتناقض مع روح اتفاق باريس، كخطورة إرسال قوات لاحتلال موانئ وآبار النفط والغاز شرقي مدينة سرت، محذرا من أي ضرر يطال ليبيا بأكملها، معتبرا أن أي هجوم عسكري على العاصمة عمل غير مسؤول يدفع البلاد إلى حرب أهلية، حسب تعبيره.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أن طرابلس لكل الليبيين، وأن لأي شخص الحق في المجيء والبقاء فيها كمواطن حر ومسالم، وفق ما نقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أمس السبت عن الصحيفة الإيطالية.

وكان حفتر قد قال خلال لقائه بالأعيان ومشايخ القبائل ببنغازي الخميس الماضي: “إن الأزمة في طرابلس لابد أن تنتهي في أقرب وقت ولا يمكن الصمت أمام الوضع الحالي”، مؤكدا أن تحرير طرابلس وفق خطة عسكرية مرسومة خيار لا مناص منه، مشددا على عدم تنازله عن العاصمة، وأنه يعمل على تحريرها من الأيدي العابثة، حسب وصفه.

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