المبعوث الأممي إلى ليبيا: الانتخابات ضرورية وممكنة

جدد المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، ماقاله في إحاطته الاخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، حيث شدد في مقابلة نشرتها صحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية الأربعاء على ضرورة إقامة الانتخابات في ليبيا وعلى إمكانية العمل من أجل إستيفاء شروط إجرائها.

وقال “لإجراء الانتخابات الوطنية، بالطبع، من الضروري توفر بعض الشروط. وسيكون من الضروري الاجتهاد لإستيفاء هذه الشروط، ولكن من الممكن تحقيقها. الأمم المتحدة ملتزمة بجدية بهذا الهدف، وذلك أيضا بفضل دعم المجتمع الدولي”

كما أعاد المبعوث الأممي في التذكير بأنّ “الرأي العام الليبي أعطى مؤشرات واضحة: التغيير يجب أن يمر عبر الانتخابات ، بطريقة سلمية وديمقراطية”. وأردف “هذا ما تأكدت منه على نطاق واسع خلال مشاوراتي بشأن المؤتمر الوطني الجامع”.

ووفق سلامة، الذي يترأس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، “ليس من المستغرب أن الليبيين يريدون تغيير قياداتهم السياسية، فأعضاء مجلس النواب جرى إنتخابهم قبل أربع سنوات ممن حوالي 15 في المائة من السكان. أعضاء المجلس الأعلى للدولة، يمثلون نسبة ضئيلة من نواب المؤتمر الوطني العام سابقا الذي يعود لست سنوات خلت. حكومة الوفاق الوطني لم تتول مهامها بفضل الانتخابات، ولكن أسندت إليها تلك المهام بعد إتفاق الصخيرات. فالانتخابات ضرورية”.

آكي

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