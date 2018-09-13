نقابة الخبازين: لا صحة للأخبار المتداولة عن تخفيض سعر الخبز

نفى رئيس نقابة الخبازين خريص محمد، الخميس، صحة الأخبار المتداولة حول تحديد سعر خمسة أرغفة من الخبز بدينار، في طرابلس.

وأوضح محمد، في تصريح للرائد، أنه يصعب تحديد سعر الخبز ما لم يوزع الدقيق على كل المخابز في طرابلس بالسعر الذي حددته وزارة الاقتصاد، مبينًا أن 21 مخبزا فقط حصلت على الدقيق من أصل ما يزيد عن 1000 مخبز في طرابلس وما جاورها، فكيف سينخفض سعر رغيف الخبز؟.

ونوه خريص إلى أن التصريحات المتناقلة عن مسؤولين في الدولة حول تحديد سعر الخبز هي محاولة لطمأنة المواطن، ولا أساس لها من الصحة.

وأضاف محمد أن كل المخابز في المنطقة الغربية لم تحصل على الدقيق منذ شهر مارس الماضي، وتوفر احتياجها من السوق الموازية، مؤكدا وصول سعر قنطار الدقيق إلى 400 دينار.

ولفت نقيب الخبازين إلى أن بعض المطاحن أبدت اليوم استعدادها لتوفير الدقيق في حال الإفراج عن القمح المستورد الموجود في “المخطاف” بميناء طرابلس.

يُذكر أن رئيسة لجنة الأزمة المشكلة من الرئاسي هند شوبار أعلنت، مطلع الأسبوع الجاري، تسعير الـ5 أرغفة من الخبز بدينار واحد، ابتداء من الأسبوع المقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية