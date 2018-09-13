رئيس حكومة الوفاق: لا جدوى لمؤتمر دولي بإيطاليا حول ليبيا دون نتائج

حث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، السلطات الإيطالية على دراسة جادة للمؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي تعمل الحكومة الإيطالية على إستضافته في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر.

وشدد السراج في مقابلة نشرتها صحيفة (كورييري ديلا سيرا) على أنه لا جدوى من أن نلتقي دون نتائج ، بل سيكون له أثر عكسي”على الأزمة الليبية.

وأكد رئيس الوفاق الليبية أن وزير الخارجية الايطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي، أحاطه في مكالمة هاتفية مطوّلة بتفاصيل لقائه بحفتر، مضيفا “اتفقنا على التأكيد مجددا على أننا يجب أن نعمل معا، ولكن لا شيء يمنع هذه اللقاءات الثنائية”.

وجاء ذلك كرد على سؤال حول لقاء وزير الخارجية الايطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي قبل يومين مع الجنرال خليفة حفتر في بنغازي، الذي قرأته بعض الأوساط على أنه إعادة تموضع للحكومة الجديدة في روما تجاه الفرقاء الليبيين.

وأضاف السراج، أنه مع حفتر لم نراوح النتائج التي تحققت في مؤتمر باريس في أواخر أيار/ مايو، وأنه على هذا الأساس يتعين إعداد المؤتمر المقرر عقده في إيطاليا في تشرين الثاني/ نوفمبر، ولكن يجب أن يكون مدروسا جيدا.

وقلل رئيس الوفاق من جدوى اللقاء دون نتائج، وأنه قد يكون له مردود عكسي، داعيا المجتمع الدولي إلى تنظيم نفسه.

وانتهى السراج إلى أنه على فرنسا وإيطاليا حل خلافاتهما الثنائية بشأن ليبيا، وأن الوضع هنا خطير للغاية، لا جدوى من إلقاء المزيد من الوقود على النار.

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

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