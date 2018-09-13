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ضبط تجار مخدرات في ”بنينا“

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

ضبطت وحدة التحريات العامة في مديرية أمن بنغازي شخصين بعد قيامهم بالإتجار بالمواد المخدرة والمسكرة في منطقة بنينا.

وأكدت معلومات وتحريات مديرية أمن بنغازي قيام المدعو(ص.ع.ص) مواليد 1997، بالاتجار بالمواد المخدرة نوع (حشيش ) والاتجار بالمواد المسكرة نوع (خمرة) داخل محل لبيع السجائر (كشك) في منطقة بنينا.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد محضر تحري بخصوص الواقعة وعقب هذه الإجراءات تم إعداد كمين مُحكم وأثناء ضبط المدعو الأول (ص.ع.ص) تم ضبط معه المدعو الثاني (أ.ج.ح) مواليد 1984 وهو يبيع المواد المسكرة داخل نفس نطاق المكان المتحري عنه.

وتم ضبط 10 قطع من المواد المخدرة داخل (الكشك) أثناء تفتيش المكان و استخراج 16 قنينة (خمرة) من مركبة نوع (لانسر) اللون رصاصي بدون لوحات معدنية مستخدمها المدعو الثاني لغرض بيع المواد المسكرة.

وتم أيضًا في نفس المكان ضبط ذخيرة نوع (كلاشن كوف) وبسؤال المتحرى عنهم ومواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كلمات أساسية:
#بنغازي #مخدرات #بنينا ##تجار

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تعليق

  • psfkh hggi ,kul hg,;dg
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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