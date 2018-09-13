إيطاليا: الشعب الليبي هو الذي يقرر كيف ومتى تجرى الانتخابات

جددت الحكومة الإيطالية على لسان وزير خارجيتها إينزو موافيرو ميلانيزي، تأكيدها على أن الشعب الليبي هو من يحدد موعد وكيفية إجراء الانتخابات العامة في البلاد.

وجاء ذلك في بيان صدر غداة مكالمات هاتفية أجراها وزير الخارجية الإيطالية خلال اليومين الماضيين مع كل من المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ونائبه أحمد معيتيق، ووزير خارجية حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، وفق ما ذكرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.

وشدد الوزير ميلانيزي، على الموقف الإيطالي الداعم لخطة عمل الأمم المتحدة، كأساس لعملية سياسية منظمة في ليبيا، والتي تضمنت أيضا إجراء انتخابات عامة، يقرر الشعب الليبي كيفيتها وآجالها، تجري في إطار تشريعي سليم وفي ظروف أمن وشفافية وموثوقية، حسب قوله.

وكان الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة، قد أعلن خلال إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن، أنه “لكي يتم إجراء الانتخابات الوطنية يجب استيفاء عدد من الشروط التي تستلزم جهداً كبيراً لتحقيقها، إلا أنها قابلة للتحقيق، التي تعمل الأمم المتحدة جاهدة لوضع هذه الشروط موضع التنفيذ.

يذكر أن وزير خارجية إيطاليا إينزو موافيرو ميلانيزي، قد التقى الإثنين الماضي في بنغازي، اللواء المتقاعد خليفة حفتر لمناقشة مستجدات الأزمة السياسية في ليبيا وسبل حلها.

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