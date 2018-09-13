شركة الخليج تشغل عدد من التوربينات المتنقلة في حقل السرير

أخبار ليبيا24- خاص

تمكنت فرق الصيانة في حقل السرير النفطي التابع لشركة الخليج العربي للنفط من تشغيل الوحدتين الأولى والثانية من التوربينات المتنقلة التي تم تدشينها بالمجمع رقم 2 في الحقل .

وباشرت الشركة في تركيب التوربينات الجديدة في الفترة الماضية بعناصر وطنية واصلت العمل بالفترتين المسائية والصباحية من أجل الانتهاء من هذه الأعمال في أسرع وقت.

ويندرج هذا المشروع تحت مشروعات إدارة الصيانة بالشركة حيث تم توريد عدد 3 توربينات غازية نوع ( T60 ) تصنيع شركة سولار الأمريكية بقدرة إنتاجية تقدر بــ 5 ميغا وات لكل وحدة وبهذا الإنتاج من الطاقة الكهربائية سيساهم في زيادة الإنتاج من النفط الخام لحقل السرير النفطي.

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