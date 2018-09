المتوسط:

واصلت شركة المدار الجديد أعمال تركيب معدات الاتصال والإنترنت عالي السرعة بمناطق بلدية أوجلة، بالتنسيق مع مركز خدمات المدينة والمجلس البلدي .

وأشار الناطق باسم الشركة في المنطقة الشرقية محمد الزواوي، إلى أن أعمال التركيب والصيانة في أوجلة تستهدف سبع محطات منها القديم، ومنها الجديد، مشيراً الى أن هذه المحطات ستباشر عملها بعد حوالي شهرين.

The post معدات اتصال ومحطات إنترنت جديدة بمناطق بلدية أوجلة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية