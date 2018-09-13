التعليم: السبت المقبل موعد امتحانات الدور الثاني للشهادتين الإعدادية والثانوية

حددت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، السبت المقبل موعدا لانطلاق امتحانات الدور الثاني لطلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية.

وخصصت الوزارة، وفق ما نشرته على صفحتها الرسمية الأربعاء، جامعة طرابلس القاطع “أ” و “ب” لإجراء الامتحانات لطلبة بلدية طرابلس، ولم توضح الوزارة أماكن إجراء امتحانات طلبة البلديات الأخرى.

وأكدت الوزارة أن الجهات الأمنية أبلغتهم خلال اجتماعها مع وكيل الوزارة عادل جمعة، أنها ستقوم بدورها في تأمين أماكن إجراء الامتحانات.

يذكر أن وزارة التعليم أجّلت موعد هذه الامتحانات التي كان مقررا أن تبدأ في الثاني من سبتمبر الحالي؛ بسبب الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس.

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