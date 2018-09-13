رفض عربي لمحاولات مجلس العموم البريطاني الاستفادة من أرصدة ليبيا المجمدة

أخبار ليبيا24

رفض مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اعتزام مجلس العموم البريطاني التصويت على قانون يقضي بالاستفادة من الأرصدة الليبية المجمدة في بريطانيا لتعويض هجمات الجيش الجمهوري الأيرلندي الذي يُتهم النظام السابق في ليبيا بدعمه في ثمانينات القرن الماضي.

وعبر المجلس في دورته العادية الـ ( 150 ) عن إدانته لأي تشريع أو إجراء يتخذ في هذا الاتجاه باعتبار أن المساس بالأموال الليبية المجمدة يعد اعتداءاً على السيادة الليبية وعلى قرارات الأمم المتحدة الصادرة بالخصوص ومنها قرار مجلس الأمن رقم (1973/2011 ).

وأكد مجلس جامعة الدول العربية وقوفه مع دولة ليبيا ودعم حقها في اللجوء لكل الطرق القانونية والدبلوماسية ، حمايةً لأموالها وأصولها المجمدة.

ودعا المجلس الحكومة البريطانية إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة بالخصوص ، خاصة أن ملف علاقة النظام السابق في ليبيا بالجيش الجمهوري الأيرلندي قد تمت تسويته بين حكومتي البلدين، وتعاونت ليبيا في حينه مع الحكومة البريطانية لإنهاء هذا الملف، وباشر البلدان علاقات طبيعية بعد سنوات من القطيعة.

وجدد المجلس رفضه وإدانته لهذه الخطوة المخالفة للقانون الدولي، محذراً من أن تكون سابقةً قد يستند عليها آخرون مستقبلاً للمساس بأموال دول أخرى.

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