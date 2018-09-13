مساهل يجدد دعم بلاده لحكومة الوفاق

جدد وزير الشؤون الخارجية لجمهورية الجزائر عبد القادر مساهل، دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني.

وبحسب إدرارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية مع النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق أمس الأربعاء، حيث شدد الأخير على عمق العلاقة مع الجزائر.

الجدير بالذكر، أن وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل جعا في خطابه أمام الدورة العادية 150 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري يوم الثلثاء، إلى تغليب المقاربة السياسية من أجل حل الأزمات في العالم العربي.

وبين وزير الخارجية الجزائري في هذا الصدد، أن حل الأزمة الليبية الراهنة، يكمن عن طريق تقريب وجهات نظر الفرقاء الليبيين، وتشجيع الحوار الشامل ، بما يحفظ وحـدة وسيادة وأمن واستقرار ليبيا.

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