بدء إعداد ميزانية 2019 للضمان الاجتماعي غرب بنغازي

شرع صندوق الضمان الاجتماعي فرع غرب مدينة بنغازي في اجتماعه التمهيدي بإعداد الميزانية التقديرية لعام 2019.

وأفاد مكتب الإعلام بصندوق الضمان الاجتماعي غرب بنغازي أنه تم في هذا الاجتماع مناقشة كيفية وضع الخطوة الأولى للميزانية التقديرية للعام المقبل بأدق وأحدث الطرق، بحيث تحاكي الواقع وتوفر الاحتياجات الفعلية للفرع.

تم من خلال الاجتماع الاتفاق على إعداد كافة الاحتياجات للعام المقبل وفق النظام والأنظمة واللوائح المعمول بها في صندوق الضمان الاجتماعي غرب بنغازي.

