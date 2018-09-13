شركة الخدمات العامة تواصل أعمالها لرفع النفايات المتراكمة في طرابلس

أعلن وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق بداد قنصو، إغلاق المكب المرحلي اليوم الخميس ، جراء عدم قدرته على استيعاب كميات القمامة والمخلفات التي تراكمت خلال الأيام الماضية .
وأشار بداد في بيان نشرته إدارة الإعلام والتواصل برئاسة الوزراء في حكومة الوفاق ، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل “فيسبوك” ، أن الطريق المؤدي للمكب النهائي لا زالت غير مؤمنة .
وأضاف أن شركة الخدمات العامة تعمل على ثلاثة فترات بما فيها الفترة الليلية ، لرفع المخلفات المتراكمة بعدد من مناطق طرابلس.
ودعا المواطنيين الليبيين إى المساهمة في التقليل من انتشار المخلفات بشكل عشوائي من خلال وضع القمامة بالأماكن المخصصة لها.
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