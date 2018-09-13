مؤتمر حاشد للقبائل في “أجخرة” والمنظمون : انتظروا المفاجآت

دعا المجلس الأعلى لقبيلة ازوية إلى لقاء يضم كافة القبائل الليبية من شتى مناطق البلاد ، سيعقد يوم السبت المقبل في أجخرة والواحات ، لمناقشة الأوضاع التي تمر بها البلاد ، والتوصل إلى حلول عملية لها .

وقال المجلس في مؤتمر صحفي عقده الخميس، أنه تم توجيه الدعوة لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا ، وجامعة الدول العربية ، وعدد من المنظمات الدولية لحضور هذا اللقاء .

وأشار الى أن التجهيزات لهذا اللقاء قائمة على ما يرام ، مشدداً على ان هذا اللقاء ليس فقط لمجرد التعبير عما يجول بصدور المشاركين ، ومن ثم المغادرة ، سيما أن الأوضاع صعبة في ليبيا عامة وطرابلس خاصة .

ودعا المجلس الميلشيات المتنازعة في طرابلس الى الخروج ، وتركها لأهلها ، منوهاً الى أنه يكفي ما جرى لليبيين في بنغازي قبل سنوات .

واتهم المجلس الحكومة المؤقتة والأجهزة الأمنية بالتقصير في تأمين المنطقة الممتدة مكن بلدة جالو إلى الكفرة ، لافتاً إلى وجود عصابات خارجية تخطف أبناء الليبيين وتقوم ببيعهم ، موضحاً أن حصيلة المخطوفين وصلت إلى 15 مخطوفاً.

وكشف المجلس بمؤتمره أن هناك قرارات مفاجئة سيعلن عنها في اللقاء المرتقب ، وستسرّ الليبيين كافة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا