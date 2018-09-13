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مؤتمر حاشد للقبائل في “أجخرة” والمنظمون : انتظروا المفاجآت

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

دعا المجلس الأعلى لقبيلة ازوية إلى لقاء يضم كافة القبائل الليبية من شتى مناطق البلاد ، سيعقد يوم السبت المقبل في أجخرة والواحات ، لمناقشة الأوضاع التي تمر بها البلاد ، والتوصل إلى حلول عملية لها .

وقال المجلس في مؤتمر صحفي عقده الخميس، أنه تم توجيه الدعوة لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا ، وجامعة الدول العربية ، وعدد من المنظمات الدولية لحضور هذا اللقاء .

وأشار الى أن التجهيزات لهذا اللقاء قائمة على ما يرام ، مشدداً على ان هذا اللقاء ليس فقط لمجرد التعبير عما يجول بصدور المشاركين ، ومن ثم المغادرة ، سيما أن الأوضاع صعبة في ليبيا عامة وطرابلس خاصة .

ودعا المجلس الميلشيات المتنازعة في طرابلس الى الخروج ، وتركها لأهلها ، منوهاً الى أنه يكفي ما جرى لليبيين في بنغازي قبل سنوات .

واتهم المجلس الحكومة المؤقتة والأجهزة الأمنية بالتقصير في تأمين المنطقة الممتدة مكن بلدة جالو إلى الكفرة ، لافتاً إلى وجود عصابات خارجية تخطف أبناء الليبيين وتقوم ببيعهم ، موضحاً أن حصيلة المخطوفين وصلت إلى 15 مخطوفاً.

وكشف المجلس بمؤتمره أن هناك قرارات مفاجئة سيعلن عنها في اللقاء المرتقب ، وستسرّ الليبيين كافة .

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • نبو المشير
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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