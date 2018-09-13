بالصور.. أضرار أهلكت شبكة الكهرباء

قالت الشركة العامة للكهرباء، الخميس، إنَّ كافّة الحوادث التي تتعرض لها الشبكة ستتسبّب بزيادةِ ساعات انقطاع التيار الكهربائي.

وأوضحت الشركة في منشور عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أنّ الشبكة العامة للكهرباء، تواجه صعوبات فنية كبيرة، خاصة في فترة الذروة الصيفية بسبب توقف محطة كهرباء الخمس الاستعجالي.

وأشارت الشركة العامة إلى أنَّ الاشتباكات الأخيرة ألحقت أضراراً كبيرة بالشبكة، وأضعفت قدرتها على التوليد بعد إصابة دوائر النقل الرئيسية، وشبكات التوزيع جنوب العاصمة طرابلس.

ونشرت الشركة عبر صفحتها صوراً أظهرت حجم الأضرار التي لحقت بأجزاء الشبكة العامة في منطقة عين زارة في طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية