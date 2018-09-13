ترتيبات أمنية في العاصمة طرابلس برعاية أممية

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، خلال مؤتمر صحافي في طرابلس، مساء اليوم الأربعاء، عن تشكيل لجنة جديدة يناط بها تنفيذ الترتيبات الأمنية في العاصمة، مؤكدًا أن تشكيل اللجنة تم الاتفاق عليه خلال اجتماع مع رئيس الحكومة، فائز السراج، الذي شدد على ضرورة استعجال اللجنة في تنفيذ مهامها.

وقال سلامة إن “المقررات التي صدرت في الاجتماع الثاني بمدينة الزاوية لوقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بمشاركة كل الأطراف، بحاجة إلى تحصين، وهو ما بحثته البعثة الأممية مع الحكومة والقيادات العسكرية، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لبدء تنفيذ مهامها المستعجلة، ما يسمح بالتفكير بوضع آلية لفض النزاع بصورة متقدمة”.

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