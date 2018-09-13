“الهجرة الدولية” تستأنف عملها في طرابلس

استأنفت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، رحلاتها لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية بعد وقف إطلاق النار في العاصمة.

وقالت المنظمة إنها رحلت 21 مهاجراً غير قانوني من غانا عبر رحلة تجارية من مطار معيتيقة في أول رحلة ضمن برنامج العودة الطوعي بعد توقف الاشتباكات في طرابلس. وأشارت منظمة الهجرة الدولية إلى أن عدد المهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية ازداد بعد الاشتباكات الأخيرة.

وأعلنت دائرة الهجرة في غانا عودة أكثر من 4000 مهاجرا من ليبيا خلال عامي 2017 و2018 فيما تسعى السلطات في ليبيا إلى إعادة أعداد أكبر قبل نهاية العام إلى عدد من الدول الأفريقية لمواجهة تدفقات المهاجرين على أراضيها.

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