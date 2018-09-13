السراج يلتقي القائم بأعمال السفارة الامريكية وقائد أفريكوم في تونس

ليبيا – عقد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الخميس اجتماعاً في تونس مع الجنرال توماس والدهاوسير قائد القيادة العسكرية الأميركية فى أفريقيا ( أفريكوم ) والقائم بأعمال السفارة الامريكية دونالد بلوم وعدد من مسؤولي السفارة بحضور المستشار السياسي للسراج طاهر السني ومنسق شؤون الإرهاب بالمجلس الرئاسي العميد محمد بشير.

الجانبان بحثا بحسب مكتب السراج الاعلامي تطورات الموقف السياسي والأمني في ليبيا وما شهدته العاصمة طرابلس في الآونة الأخيرة من أعمال عنف، والعلاقات الثنائية بين البلدين .

وأكد بلوم ترحيبه بإعلان وقف إطلاق النار ودعوة جميع الأطراف الالتزام بها، والتزام الولايات المتحدة بدعم حكومة الوفاق الوطني في هذا الإطار وفي مواجهة خطر الإرهاب والذي استهدف مؤخراً مقر المؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة.

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وجدد القائم بأعمال السفارة الامريكية دعم الولايات المتحدة للمسار الديمقراطي ولجهود ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة وكل جهد يصب في صالح استقرار وأمن البلاد.

وتطرق الاجتماع إلى الجهد المشترك في مواجهة تنظيم الدولة ” داعش ” وتنظيم القاعدة، حيث آشار الجنرال والدهاوسير على أهمية التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وأثنى على الدور االذي تقوم به حكومة الوفاق ، مشيراً إلى متابعة قوات ” افريكوم ” لفلول هذه التنظيمات واستهدافها عسكرياً بالتنسيق مع حكومة الوفاق.

من جانبه عبر السراج عن ترحيبه بالتزام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم حكومة الوفاق، ومساعدتها الفعالة في دحر تنظيمات الإرهاب والتطرف في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

من ناحية ثانية أعرب السراج عن تطلعه لتوسع التعاون الاستراتيجي بين ليبيا والولايات المتحدة ليشمل مجالات الاستثمار والتنمية، إلى ذلك ابدى الوفد الأمريكي ارتياحه لما تم اتخاذه من تدابير واعتماد الاصلاحات الاقتصادية التي أصدر السيد الرئيس أمس الأربعاء قراراً بشأنها.

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