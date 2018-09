«السراج» يلتقي قائد «افريكوم» والقائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا

المتوسط:

في إطار المشاورات المستمرة حول مستجدات الأوضاع في ليبيا عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الخميس، اجتماعاً في تونس مع الجنرال توماس والدهاوسير قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا ( أفريكوم ) والسفير دونالد بلوم، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا وعدد من مسؤولي السفارة بحضور المستشار السياسي للرئيس طاهر السني ومنسق شؤون الإرهاب بالمجلس الرئاسي العميد محمد بشير.

وبحث الجانبان تطورات الموقف السياسي والأمني في ليبيا وما شهدته العاصمة طرابلس في الآونة الأخيرة من أعمال عنف، والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وأكد السفير الأمريكي ترحيبه بإعلان وقف إطلاق النار ودعوة جميع الأطراف الالتزام بها، و التزام الولايات المتحدة بدعم حكومة الوفاق الوطني في هذا الإطار وفي مواجهة خطر الإرهاب والذي استهدف مؤخراً مقر المؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة.

وجدد السفير دعم الولايات المتحدة للمسار الديمقراطي ولجهود ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا السيد غسان سلامة وكل جهد يصب في صالح استقرار وأمن البلاد، وتطرق الاجتماع إلى الجهد المشترك في مواجهة تنظيم الدولة ” داعش ” وتنظيم القاعدة، حيث آشار الجنرال والدهاوسير على أهمية التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وأثنى على الدور االذي تقوم به حكومة الوفاق الوطني، مشيراً إلى متابعة قوات ” افريكوم ” لفلول هذه التنظيمات واستهدافها عسكرياً بالتنسيق مع حكومة الوفاق.

من جانبه عبر الرئيس عن ترحيبه بالتزام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم حكومة الوفاق، ومساعدتها الفعالة في دحر تنظيمات الإرهاب والتطرف في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين .

من ناحية ثانية أعرب الرئيس عن تطلعه لتوسع التعاون الاستراتيجي بين ليبيا والولايات المتحدة ليشمل مجالات الاستثمار والتنمية، إلى ذلك ابدى الوفد الأمريكي ارتياحه لما تم اتخاذه من تدابير واعتماد الاصلاحات الاقتصادية التي أصدر السيد الرئيس أمس الأربعاء قراراً بشأنها.

