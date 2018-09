المتوسط:

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أن يوم الأحد المقبل عطلة رسمية في المؤسسات والهيئات والوحدات الإدارية العامة، بمناسبة يوم الشهيد.

يقع يوم الشهيد الليبي “عيد الشهيد” في 16 سبتمبر وهو العيد السنوي الرسمي لتذكر وتكريم أولئك الذين ماتوا خلال النضال من أجل الاستقلال الليبي.

