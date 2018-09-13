تأكيد أميركي على دعم استقرار ليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الخميس، مع قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال توماس والدهاوزر، والقائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا، السفير دونالد بلوم، التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، والاشتباكات التي شهدتها طرابلس مؤخرا.

وقال المكتب الإعلامي للسراج إن السفير الأميركي رحب بإعلان وقف إطلاق النار ودعوة جميع الأطراف الالتزام بها، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بدعم حكومة الوفاق بهذا الإطار وفي مواجهة الإرهاب.

كما جدد السفير دعم بلاده للمسار الديمقراطي ولجهود المبعوث الأممي غسان سلامة، وكل جهد يصب في صالح استقرار وأمن البلاد.

بدوره، شدد والدهاوزر، في إطار حديثه عن مواجهة تنظيمي داعش والقاعدة، على أهمية التعاون الاستراتيجي بين البلدين، مشيرا إلى متابعة قوات “أفريكوم” لفلول هذه التنظيمات واستهدافها عسكرياً بالتنسيق مع حكومة الوفاق.

من جانبه، رحّب السراج بالالتزام الأميركي بدعم حكومة الوفاق، ومساعدتها الفعالة في دحر تنظيمات الإرهاب والتطرف في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين .وأعرب عن تطلعه لتوسيع التعاون الاستراتيجي بين ليبيا والولايات المتحدة ليشمل مجالات الاستثمار والتنمية.

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