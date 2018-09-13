الجضران في قائمة العقوبات الدولية، و”الوطنية للنفط” ترحب

أدرجت لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي إبراهيم الجضران، ضمن قائمة العقوبات الدولية، وقررت تجميد جميع أصوله، ومنعه من السفر.

ورحبت المؤسسة الوطنية للنفط بالقرار، مؤكدة أنه صدر استجابة لدعواتها المتكررة، وجهودها المشتركة مع مكتب النائب العام وبقية الجهات ذات العلاقة.

من جهة أخرى، رحبت السفارة البريطانية في ليبيا⁩ بالقرار ، متوعّدة كل من يهدد أمن ليبيا واستقرارها بالمحاسبة، وفق بيانها.

يذكر أن “إبراهيم الجضران” كان آمر حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى، وقد أغلق الموانئ ومنع تصدير النفط منها في عام 2013؛ وهو ما كبّد الدولة الليبية خسائر بعشرات المليارات، وفق المصرف المركزي.

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