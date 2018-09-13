تكالة : يجب البدء بتنفيذ الإصلاحات الإقتصادية من تاريخ التوقيع عليها

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة محمد تكلة اليوم الخميس إن الإصلاحات الإقتصادية المقرر إجراؤها تأتي ثمرة ورش عمل لخبراء الإقتصاد والمال.

تكالة أوضح في تصريح خاص لوكالة “آكي” الإيطالية أن الإصلاحات الاقتصادية التي وقعت من قبل المجلس الرئاسي ومجلس الدولة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير جاءت نتيجة مذكرة قدمها رئيس مجلس الدولة خالد المشري وأعدت من قبل لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والإجتماعية بمجلس الدولة.

وأشار تكالة الى أن المذكّرة أعدت بناءً على توصيات ورش العمل التي قام بها خبراء الإقتصاد والمال في الجامعات الليبية ومن خلال لقاءات اللجنة بالاقتصاديين.

وأضاف أن رئيس مجلس الدولة تبنى هذه الاصلاحات واجتمع بالمحافظ ورئيس المجلس الرئاسي ووافق على المضي في الاصلاحات وتم التوقيع عليها

ولفت عضو مجلس الدولة إلى أنه من المفترض أن يتم تطبيق كافة النقاط المتفق عليها في الإصلاحات الإقتصادية من تاريخ التوقيع عدا رفع الدعم عن المحروقات فأنه سيتأخر قليلاً.

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