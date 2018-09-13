السراج: تهديدات حفتر بـ”تحرير” طرابلس تصرف غير مسؤول

وصف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج؛ التهديدات التي أطلقها قائد عملية الكرامة خليفة حفتر بشأن دخول العاصمة، وصفها بالتصرف غير المسؤول.

وقال السراج في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا؛ إن على حفتر تذكر أن الاتفاقيات التي جرى التوصل إليها في باريس اعتمدت العمل معا من أجل أهداف مشتركة وضد المبادرات الأحادية، مضيفا أنه يجب تفضيل الحوار لأن انتهاك هذه الاتفاقيات سيكون ضارا بالجميع.

وكان قائد عملية الكرامة خليفة حفتر قد قال الخميس الماضي؛ إنه لن يتنازل عن طرابلس وإنه يعمل على تحريرها من الأيدي العابثة، حسب وصفه، مشيرا إلى إجرائه اتصالات مع أطراف لم يسمها سواء في العاصمة أو محيطها.

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