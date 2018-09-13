الولايات المتحدة تجدد دعمها للمسار الديمقراطي في ليبيا

بحث قائد القيادة العسكرية الأميركية فى أفريقيا “أفريكوم”، الجنرال توماس والدهاوسير، مع رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، خلال اجتماع في تونس، تطورات الموقف السياسي والأمني في ليبيا وما شهدته طرابلس مؤخرا.

وبحسب صفحة حكومة الوفاق، فقد أكد القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، دونالد بلوم الذي حضر الاجتماع، تجديد دعم بلاده للمسار الديمقراطي، وجهود المبعوث الأممي، غسان سلامة في استقرار وأمن ليبيا.

ورحب بإعلان وقف إطلاق النار ودعوة كافة الأطراف للالتزام بها. إضافة إلى أن بلاده ملتزمة بدعم حكومة الوفاق في إطار مواجهة خطر الإرهاب. هذا وتطرق الاجتماع إلى الجهد المشترك في مواجهة تنظيمي داعش القاعدة، مشيرا والدهاوسير، إلى متابعة قوات الأفريكوم لفلول هذه التنظيمات واستهدافها عسكرياً بالتنسيق مع حكومة الوفاق. من جانبه رحب السراج بالتزام الولايات المتحدة بدعم حكومة الوفاق، ومساعدتها الفعالة في دحر تنظيمات الإرهاب والتطرف في إطار الشراكة الاستراتيجية. وعبر عن تطلعاته في لتوسع التعاون الاستراتيجي بين البلبدين ليشمل مجالات الاستثمار والتنمية.

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