 استعدادات لصرف علاوة الحصة للمُعلمين 

أكد مدير إدارة الاحتياط العام، عبد الفتاح رجب، أن الوزارة تعمل على إنهاء مرحلة نقل الكشوفات التفصيلية لصرف علاوة الحصة للمُعلمين بالتنسق مع المراقبات.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده رجب مع وكيل وزارة التعليم، عادل جمعة، بحضور مدير الشؤون المالية بوزارة التعليم، محمد عون.

وأشار مدير إدارة الاحتياط العام إلى أنه تم فتح كتاب خاص بالمرتبات المتأخرة في إحالة العلاوة، مُضيفاً أن ذلك سيُسرع العمل لصرف العلاوة.

ومن جانبه، أكد جمعة أن التفويض المالي الخاص بعلاوة المُعلمين قد أُحيل إلى وزارة التعليم من قبل وزارة المالية.

وأثنى وكيل وزارة التعليم على مجهودات وزارة المالية في تسيير إجراءات صرف علاوة المُعلمين بعد الانتهاء من كافة البيانات اللازمة لذلك.

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