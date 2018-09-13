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 استعدادات لصرف علاوة الحصة للمُعلمين 

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد مدير إدارة الاحتياط العام، عبد الفتاح رجب، أن الوزارة تعمل على إنهاء مرحلة نقل الكشوفات التفصيلية لصرف علاوة الحصة للمُعلمين بالتنسق مع المراقبات.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده رجب مع وكيل وزارة التعليم، عادل جمعة، بحضور مدير الشؤون المالية بوزارة التعليم، محمد عون.

وأشار مدير إدارة الاحتياط العام إلى أنه تم فتح كتاب خاص بالمرتبات المتأخرة في إحالة العلاوة، مُضيفاً أن ذلك سيُسرع العمل لصرف العلاوة.

ومن جانبه، أكد جمعة أن التفويض المالي الخاص بعلاوة المُعلمين قد أُحيل إلى وزارة التعليم من قبل وزارة المالية.

وأثنى وكيل وزارة التعليم على مجهودات وزارة المالية في تسيير إجراءات صرف علاوة المُعلمين بعد الانتهاء من كافة البيانات اللازمة لذلك.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • لازم يكون في رقابة عالتعليم ومعرفة توجيه المناهج وتخصص المدراء , ومعرفة عدد وتوقيت حصص المعلمين ,وزيارة موجهيين متخصصين , واسبوع ثقافي وحصص رياضضضية منظمة ..بخصوص هالنقطة في دول تنظم في دوريات رياضية بين المدارس حتى نهاية العام , ورقابة عالحضور , وكذلك حصة عسكرية موجهة بضابط عسكري ولو يوم في الأسبوع لتنظيم الطلاب وإعطاء هيبة وأحترام للمدرسة أو المعهد , لو مافيش هذا حتكون فوضى وأنسياب وعدم أهتمام وحتكون هناك ثغرات كثيرة فالتعليم الليبي… ولكم التعليق

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