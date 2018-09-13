السراج يبحث مع “أفريكوم” تطورات الموقف السياسي والأمني في ليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الخميس، مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية فى إفريقيا “أفريكوم” الجنرال “توماس والدهاوزير”، تطورات الموقف السياسي والأمني في ليبيا، وما شهدته طرابلس في الآونة الأخيرة من تطورات.

وأكد “والدهاوزير” خلال لقائه السراج في تونس، متابعة قوات “أفريكوم” لفلول التنظيمات الإرهابية، واستهدافها عسكريًّا بالتنسيق مع حكومة الوفاق، مثنيًا على الدور الذي تقوم به هذه الحكومة لمكافحة الإرهاب.

في المقابل، أعرب السراج عن تطلعه لتوسيع التعاون الاستراتيجي بين ليبيا والولايات المتحدة ليشمل مجالات الاستثمار والتنمية.

يذكر أن قيادة “أفريكوم” نفذت عدة هجمات استهدفت مواقع وتجمعات لتنظيم الدولة في ليبيا بالاتفاق مع المجلس الرئاسي، كان آخرها غارة جوية استهدفت “قياديًّا بتنظيم الدولة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية