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مجلس النواب: تم تمرير قانون الإستفتاء مع عدم إحالته لمفوضية الإنتخابات إلا بشرط

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق اليوم الخميس على أن المجلس قد اتفق في جلسته الطارئة على تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة الاوضاع في مدينة طرابلس.

بليحق أضاف في تصريح مصور إطلعت عليه المرصد بأن البرلمان مرر قانون الاستفتاء على أن لا تتم احالته للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الا بعد اجراء التعديل الدستوري اللازم لضمان عدم الطعن.

وبخصوص إختيار مجلس رئاسي جديد قال :” تم اليوم أيضاً اعتماد آلية الاقاليم في اختيار مجلس رئاسي جديد لحكومة الوفاق الوطني بالتشاور مع مجلس الدولة”.

ومن جانبه قال عضو مجلس النواب خليفة الصغير بأن البرلمان أصدر في جلسته بيان يدعون من خلاله جميع الاطراف السياسية للقدوم الى طبرق من أجل الوصول لحلول جذرية للازمة وقطع الطريق امام تدخلات من وصفهم بـ” المغرضين “.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • كالمسمار لايتقدم الا …… هذا هو حال برلماننا للاسف … ماطل المماطلون سنة كاملة باستعمال كافة الذرائع للاعاقة ثم تم تمرير القانون (دون ان ندرى كيف حصل)فى جلسة سريعة واستثنائية وعلى جه السرعة فى مسابقة مع الزمن عندما استشعروا التهديد الجاد بتجاوز هم وتجاوز عقبة وعبث مجلس النواب .صدق من قال ان هناك من يخاف ولا يختشى.

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