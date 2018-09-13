مجلس النواب: تم تمرير قانون الإستفتاء مع عدم إحالته لمفوضية الإنتخابات إلا بشرط

ليبيا – أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق اليوم الخميس على أن المجلس قد اتفق في جلسته الطارئة على تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة الاوضاع في مدينة طرابلس.

بليحق أضاف في تصريح مصور إطلعت عليه المرصد بأن البرلمان مرر قانون الاستفتاء على أن لا تتم احالته للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الا بعد اجراء التعديل الدستوري اللازم لضمان عدم الطعن.

وبخصوص إختيار مجلس رئاسي جديد قال :” تم اليوم أيضاً اعتماد آلية الاقاليم في اختيار مجلس رئاسي جديد لحكومة الوفاق الوطني بالتشاور مع مجلس الدولة”.

ومن جانبه قال عضو مجلس النواب خليفة الصغير بأن البرلمان أصدر في جلسته بيان يدعون من خلاله جميع الاطراف السياسية للقدوم الى طبرق من أجل الوصول لحلول جذرية للازمة وقطع الطريق امام تدخلات من وصفهم بـ” المغرضين “.

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