الاتحاد الأوروبي: مستعدون لمحاسبة من يعيق الاتفاقات بليبيا

أعلن الاتحاد الأوروبي استعداده بالتنسيق مع الأمم المتحدة وشركاء آخرين؛ للنظر في محاسبة من يعيق تنفيذ الاتفاقات الأخيرة أو يهدد المؤسسات السيادية في ليبيا.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له الخميس؛ إنه قد حان الأوان للتغيير الحقيقي لإنهاء ما سماها افتراس الموارد الليبية ومناخ الخوف، مؤكدا استعدادهم للمساعدة في بناء مؤسسات الدولة.

كما أشار البيان إلى دعمه جهود البعثة الأممية في تحقيق الاستقرار بطرابلس، داعيا جميع الأطراف إلى الانضمام إلى اتفاق الزاوية؛ قائلا إن أي انتهاك لوقف إطلاق النار مثل الهجمات الصاروخية على مطار معيتيقة أو أي تصريحات تحريضية، تمثل انتهاكا للقانون الدولي، حسب بيان.

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