مجلس النواب: تشكيل لجنة لإنهاء النزاع وفرض الأمن في طرابلس

انتهت منذ قليل، جلسة مجلس النواب الطارئة، التي عقدت، اليوم الخميس، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، من أجل مناقشة كافة الملفات السياسية على الساحة الليبية، وعلى رأسها الأحداث في طرابلس، وسط حضور ملحوظ ولافت من أعضاء المجلس.

وانتهى الاجتماع بالاتفاق على تفويض هيئة رئاسة مجلس النواب، بتشكيل لجنة لمتابعة الأحداث في العاصمة طرابلس، ومعالجتها وفرض الأمن والتواصل مع كافة الأطراف المحلية والدولية من أجل انهاء الأزمة، وإعادة الأمن والاستقرار فيها.

كما ناقشت الجلسة، آليات إعادة تشكيل وتوحيد السلطة التنفيذية، حيث تم الاتفاق على ما أقره مجلس النواب سابقا، من العودة إلى مجلس رئاسي برئيس ونائبين، وآلية الاختيار عبر الأقاليم الثلاثة، وتم تفويض رئيس لجنة الحوار الدكتور عبد السلام نصية، بالتواصل مع مجلس الاستشاري للدولة.

