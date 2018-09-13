ميليت يعلق على إدراج الجضران في قائمة عقوبات مجلس الأمن ويطالب بإضافة كافة المجرمين

ليبيا – إعتبر السفير البريطاني السابق لدى ليبيا بيتر ميليت قرار مجلس الأمن بإضافة إبراهيم الجضران إلى قائمة العقوبات الدولية بأنها خطوة تستحق الترحيب.

ميليت قال خلال تغريدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” إنه من الضروري إضافة كافة من وصفهم بـ “المجرمين” الذين يعيقون الرفاهية الاقتصادية في ليبيا.

يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط قد رحبت بقرار لجنة مجلس الأمن الدولي باضافة ابراهيم الجضران الى قائمة العقوبات الدولية، مؤكدة على أن الجضران تسبب في خسارة الدولة العديد من الأرواح و ما يزيد عن 60 مليار دولار.

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